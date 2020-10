Spelletjes en spelen in het museum

DOESBURG – In de herfstvakantie, van 17 tot en met 25 oktober, is er in het Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum in Doesburg extra aandacht voor kinderen. Zij kunnen in het museum spelletjes komen doen, met een treinbaan spelen, er ligt een autokleed en met mooi weer mogen ze buiten ouderwets speelgoed uitproberen. Ook is voor ieder kind een gratis glaasje limonade.

Ook ouders zijn natuurlijk hartelijk welkom en kunnen onder andere een film bekijken over de laatste rit van de Gelderse Tramwegen in de jaren 50 door Doesburg. Op maandag is het museum gesloten. Entreeprijs is 3,50 euro voor volwassenen en 2 euro voor kinderen. Met een museumjaarkaart is de toegang gratis.