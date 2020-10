Spankerense Lego Masters aan het werk

SPANKEREN – Koen en Jermain, leerlingen van de Prinses Margrietschool in Spankeren, werken in opperste concentratie aan hun bouwwerk. Vrijdag 16 oktober werd op de school een eigen editie gehouden van het populaire televisieprogramma Lego Masters.

Met Lego spelen is van alle tijden en blijft ook op de Spankerense school favoriet. Omdat er eigenlijk niet genoeg Lego was voor iedereen om lekker te kunnen bouwen, werd vanuit de sponsorcommissie een oproep gedaan voor nieuwe Lego. Daar werd massaal gehoor aan gegeven en dat bracht de school op het idee om een wedstrijd te organiseren, geïnspireerd op het televisieprogramma Lego Masters.

En zo kon het dat er vrijdag ijverig werd gebouwd in de klassen. ‘s Ochtends was het de beurt aan de onderbouw, ‘s middags mocht de bovenbouw aan de slag. Er werd gewerkt aan verschillende opdrachten, een mini- en een maxichallenge. De jongste kinderen begonnen met een voertuig en maakten later iets om in te wonen. De oudere leerlingen gingen aan de slag met een dier en een gebouw. Deze opdrachten prikkelden de fantasie en er werden de mooiste bouwwerken gemaakt. Paleizen, spookflats en rijtjeshuizen, alles kwam voorbij.

Ondertussen kregen de kinderen advies van Martijn en Jos, deelnemers van het RTL4-programma. Zij eindigden daar op de tweede plaats en konden de leerlingen dan ook goed op weg helpen. Ook mochten zij aan het eind van de dag de winnaars aanwijzen. De minichallenge werd gewonnen door Sophie en Caitlin en door Isabel en Indy. Bij de maxichallenge werden Mackay en Jurre en Lindsay en Noor als winnaar aangewezen. Zij kregen een prachtige, ingelijste gouden Legosteen.

De ouders konden vrijdag via Facebook meegenieten van het evenement. Omdat zij deze tijd toch al weinig de school in kunnen komen, werd een livestream opgezet, zodat iedereen die dat wilde erbij kon zijn. Ook de kinderen die momenteel thuis zitten, omdat zij bijvoorbeeld ziek zijn, konden meedoen. Zij kregen een bakje Lego thuis en via videobellen waren ze er toch bij.

Foto: Linda Peppelman