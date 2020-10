SP biedt wethouder zwartboek over huishoudelijke hulp aan

RHEDEN – Het is onrustig op het gebied van huishoudelijke hulp in de gemeente Rheden, concludeert de lokale SP. In het kader van een pilot zou bij sommige mensen als bezuinigingsmaatregel een schoonmaakbedrijf in plaats van huishoudelijke hulp worden ingezet.

Al snel wendden verontruste inwoners zich met zorgen tot de SP. De partij deelde in juni de eerste ervaringen met de gemeenteraad. Ook in de zomer bleven de meldingen binnenstromen bij de partij. Tijdens een bijeenkomst over de stand van zaken van bezuinigingen in het sociaal domein bood de SP een zwartboek aan wethouder Hofstede aan en deelde zo de verzamelde klachten met het college en de raad.

De SP sprak in de afgelopen periode ruim 80 mensen, soms meerdere keren, over hun ervaringen met de gemeente en de huishoudelijke hulp. Tamara Koppelaar, afdelingsvoorzitter, vertelt over de vele schrijnende verhalen, die zij hoorde: “Zowel inwoners, die huishoudelijke hulp ontvangen, als medewerkers van de huishoudelijke hulp en leidinggevenden van thuiszorgorganisaties wisten de SP te vinden. Veel klachten gingen over onvrede over de gedwongen overstap naar een schoonmaakbedrijf, soms na jaren een vaste huishoudelijke hulp. Inwoners waren ook niet te spreken over de communicatie van de gemeente: er waren lange wachttijden, inwoners moesten veel moeite doen om een consulent te spreken en verkeerden in onzekerheid over het verlengen van een indicatie. Sommige inwoners kwamen hierdoor zelfs tijdelijk zonder hulp te zitten.”

De SP vindt dat de slechte financiële situatie van de gemeente Rheden niet op het bordje van kwetsbare inwoners gelegd mag en moet worden. Met een voortzetting van de pilot van schoonmaakhulp in plaats van huishoudelijke hulp moet jaarlijks 400.000 euro bespaard gaan worden. Volgens de partij is de afgelopen maanden duidelijk geworden dat de huidige pilot te voortvarend is uitgevoerd, dat en fouten zijn gemaakt en dat deze schoonmaakhulp niet passend is voor iedereen. De SP komt de raadsvergadering van 29 september met en voorstel voor een pas op de plaats. “Huishoudelijke hulp is meer dan schoonmaakhulp”, aldus de partij.