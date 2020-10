Solotentoonstelling Sibyl Heijnen bij Espace Enny

LAAG-KEPPEL – Galerie Espace Enny in Laag-Keppel wijdt een solotentoonstelling aan de wereldwijd bekende en veelbekroonde kunstenaar Sibyl Heijnen. De expositie draagt de titel Expressieve stilte en is te zien van 1 november tot en met 18 januari.

Vooral in Japan en Amerika kan Sibyl Heijnen op veel aandacht rekenen. Haar werk is aangekocht door onder meer het Metropolitan Museum of Art in New York en het National Museum of Modern Art in Kyoto, waar ze in 2007 een grote, drukbezochte tentoonstelling had.

Heijnen heeft haar werk meer dan eens tekenen in de ruimte genoemd. Haar werk heeft een dynamische uitstraling, alsof potloodlijnen het platte vlak verlaten en in ruimtelijke vormen veranderen. Aanvankelijk werkte ze met textiel, maar later kwamen daar nog andere onverwachte materialen bij, zoals kunstgras, rubber en bladgoud. Heijnen laat met haar bijzondere kunstwerken zowel de beweging als het materiaal schitteren. Tijdens deze tentoonstelling laat ze ook sieraden zien.

De expositie is te zien vanaf zondag 1 november. Vanwege de coronasituatie is er geen opening. De galerie kan op afspraak bezocht worden op zondag- en maandagmiddagen, van 14.30 tot 17.00. Per keer kunnen maximaal vier gasten worden ontvangen, die tot hetzelfde gezelschap behoren. Er is voldoende ruimte om anderhalve meter afstand te houden. Een afspraak maken kan door te bellen met 0314-381808 of 06-22107074 of te mailen naar info@espaceenny.nl.