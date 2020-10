Soerens Archief op dinsdag open

LAAG-SOEREN – Het Soerens Achief is elke dinsdagavond geopend van 19.30 tot 21.00. In de vorige krant was te lezen dat dit elke woensdagavond zou zijn, dit is dus niet juist. Bezoekers zijn welkom, mits zij de coronamaatregelen in acht nemen. Het Soerens Archief is gevestigd op de eerste verdieping van ‘t Sprengenhus. Belangstellenden zijn van harte welkom, maar dienen zich wel vooraf even aan te melden via soerensarchief@gmail.com, bij Ton Eikelenboom via tel. 06-13136078 of bij Gerard Gerritsen via tel. 06 – 49994890. Als het weer mogelijk is, dan willen de medewerkers van het Soerens Archief een expositie samenstellen over ‘de school’ in Laag -Soeren. Zij vragen mensen die of materiaal beschikken dit te delen, na de tentoonstelling krijgen zij dit uiteraard terug.