Sjoelavond Bello’81

EERBEEK – De leden van Sjoelclub Bello’81 zijn weer begonnen met de sjoelavonden, weliswaar opgepaste afstand. De leden moesten even aan de nieuwe situatie wennen, maar door de grote ruimte waar zij spelen, ging dit prima. De eerste avond werd gewonnen door Willie Verhaaf in klasse A, Jannie Tempelman in klasse B en Dienie Bijsterveld in klasse C. De volgende sjoelavond is op donderdag 15 oktober op de tweede verdieping van MFE aan de Loubergweg 7 in Eerbeek.