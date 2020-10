Siza zoekt vrijwilligers voor nieuwe locatie in Rheden

RHEDEN – Zorgorganisatie Siza heeft recent een nieuwe locatie geopend aan de Haverweg in Rheden. Hiervoor worden vrijwilligers gezocht, mensen die met de cliënten willen lezen, muziek luisteren, wandelen, klussen of een spelletje doen.

In het pand aan de Haverweg wonen dertien mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Begeleider Janet Maassen van den Brink vertelt: “We zijn net naar de Haverweg verhuisd en richten het huis belevingsgericht in. Dat wil zeggen dat we de badkamers heel sfeervol maken met verschillende lichtjes en mooie kleuren, in de gang hangt een levensgroot koeienschilderij, we hebben een bandje met rustgevende vogelgeluiden op staan, we willen sterren op het plafond projecteren en ga zo maar door. Dat doen we allemaal om de bewoners en de medewerkers zich zo prettig mogelijk te laten voelen. En dat lukt heel goed, het is echt prettig om in zo’n mooi pand in zo’n huiselijke sfeer te vertoeven.’’

En nu worden er nog vrijwilligers gezocht die af en toe komen voorlezen, zingen, wandelen of wat dan ook. Het is dankbaar werk. De meeste bewoners van de locatie aan de Haverweg kunnen niet praten, dat maakt een dankbare glimlach extra bijzonder.

Siza heeft net www.sizavrijwilligers.nl gelanceerd. Hier kunnen belangstellenden zich opgeven voor allerlei activiteiten, ook eenmalig. “We kunnen ons goed voorstellen dat je niet vast wilt zitten aan een vast tijdstip als vrijwilliger, maar wel de behoefte voelt om eenmalig de handen uit de mouwen te steken door een keer de tuin te komen doen of pannenkoeken te komen bakken. Alles mag!”, aldus Janet.

Vrijwilligers kunnen zich melden via www.sizavrijwilligers.nl, of rechtstreeks bij Janet Maassen van den Brink via janet.maassenvandenbrinkjurriens@siza.nl.