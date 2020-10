Signeersessie bij Jansen & de Feijter

VELP – Zaterdag 10 oktober signeert Illustrator Jan Jutte zijn boeken bij boekhandel Jansen & de Feijter in de Velpse Emmastraat. De illustrator is onder andere bekend van het boek Tijger. Een schitterend boek over vriendschap van de drievoudig winnaar van de Gouden Penseel, de prijs voor de mooiste illustraties.

Op een van haar wandelingen heeft Josefien een wel heel bijzondere ontmoeting: ze komt een tijger tegen. Ze besluit hem mee naar huis te nemen en algauw zijn zij en Tijger onafscheidelijk. Maar dan verlangt hij naar de jungle. Een boek laten signeren kan tussen 14.00 en 15.00 uur. De toegang is vrij. Het gebruik van een winkelmandje is verplicht, ook voor kinderen.

www.lemniscaat.nl/boeken/tijger