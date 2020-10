SGRD pleit voor handhaving afstandsregel en mondkapjesadvies

DOESBURG – De Stichting Gehandicapten Raad Doesburg (SGRD) heeft zich weer ingespannen om een toegankelijkheidsrapport op te stellen. Dit keer wordt niet alleen de fysieke toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen met een beperking besproken, maar is er ook extra aandacht voor digitale toegankelijkheid.

De SGRD concludeert dat de gemeente Doesburg ook in tijden van corona met haar inwoners meedenkt en zorgt voor een goed toegankelijk centrum waar anderhalve meter afstand bewaren goed mogelijk is. De raad is tevreden dat de tijden van afsluiting van de binnenstad iets zijn ingeperkt, zodat mensen die afhankelijk zijn van de auto voldoende gelegenheid hebben om de winkels te bereiken.

De raad doet een aantal aanbevelingen. Zo roept zij de gemeente op te blijven monitoren hoe het op drukke plaatsen loopt en in gesprek te blijven met de ondernemers om het belang van de anderhalvemeterregel en het dragen van mondkapjes te benadrukken. Handhaving op dit gebied zou de raad prettig vinden. “Dat zou de kwetsbaren onder ons zeker een veiliger gevoel geven.”

De raad vindt het belangrijk dat burgemeesters en wethouders zichtbaar blijven in de stad en hopen dat zij hun communicatie via brieven en interviews op DoesburgTV blijven voortzetten. Tot slot vraagt de raad te kijken naar wat mensen met een beperking specifiek nodig hebben zodat zij thuis een goede werkplek kunnen creëren.

Op digitaal vlak pleit de SGRD voor een grondige check van de gemeentelijke website. “Maak de toegankelijkheidsverklaring up-to-date en gebruik deze om de site te verbeteren”, is het advies. Er is verbetering mogelijk door op de startpagina aan te geven hoe bijvoorbeeld de tekst kan worden vergroot en het aanbrengen van een voorleesfunctie op elke pagina. “Digitaal leven zal een steeds grotere rol gaan spelen in ons leven, ook na corona. Ook mensen met een beperking moeten hier optimaal gebruik van maken.”

De SGRD biedt bij deze aanbevelingen aan mee te denken en advies te geven als het college dit wenst.