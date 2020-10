Scheidsrechters gaan ondanks corona, fluitend naar hun hobby

REGIO – Dat de Coronacrisis grote gevolgen heeft in de sportwereld is de laatste weken opnieuw pijnlijk duidelijk geworden. Met pijn in het hart voldoen de sportverenigingen aan de nieuwe richtlijnen in de hoop dat de beperkingen slechts tijdelijk zijn. De nationale Week van de Scheidsrechter, waarin aandacht wordt gevraagd voor deze onmisbare vrijwilliger, mist hierdoor helaas de aandacht die het verdient.

Gelukkig blijft het mogelijk om wekelijkse sportactiviteiten te organiseren, hoewel er vraagtekens zijn of de competities wel op de geplande manier kunnen worden afgemaakt. In ieder geval zijn de voetbalscheidsrechters bij hun scheidsrechtersverenigingen optimaal getraind om de wedstrijden zo goed mogelijk te leiden. Uiteraard is ook hun voorbereiding op de nieuwe competitie behoorlijk in de war geschopt door de inperkingen.

Bijeenkomsten waar de nieuwe spelregels worden geïnstrueerd en de uitgangspunten voor het seizoen worden besproken, moesten worden afgeblazen. De traditionele Week van de Scheidsrechter, die diverse sportbonden jaarlijks in de eerste week van oktober houden, heeft dus noodgedwongen een geheel andere invulling gekregen. Ook nationale voetbalbond KNVB heeft het programma moeten aanpassen. Waar in de afgelopen jaren een Betaald Voetbalscheidsrechter werd aangewezen om een informatieve lezing te geven aan amateurcollega’s in een regio, werden nu bijvoorbeeld webinars uitgezonden.

De scheidsrechtersvereniging Zutphen en Omstreken, die actief is in de regio Zutphen, Lochem, Voorst, Vorden, Dieren, Eerbeek en Brummen, heeft de activiteiten in het kader van de Week van de Scheidsrechter ook moeten annuleren. Door het plotselinge stoppen van de afgelopen competitie heeft de club alles in het werk gesteld om de fysieke conditie van de arbiters op peil te houden. Gedurende de hele zomerperiode is er iedere week op het fraaie complex aan de Damlaan gewoon doorgetraind. De enthousiaste trainingsgroep heeft zelfs gezorgd voor een eigen trainingstenue met SZO-logo. Als piepkleine vereniging zijn de mogelijkheden voor sponsoring beperkt en lijdt de SZO behoorlijk onder de verplichte sluiting van haar kantine Het Fluithuus. Desondanks vonden de ambitieuze arbiters het geen bezwaar de trainingstenues individueel aan te schaffen. Het bestuur stelt deze betrokkenheid zeer op prijs en hoopte in de Week van de Scheidsrechter daarvoor iets terug te kunnen doen. Dankzij sponsor Loonbedrijf Stegerman uit Empe konden sporthanddoeken worden bedrukt, maar de uitreiking ervan aan alle actieve SZO-scheidrechters en trainende leden moest helaas worden uitgesteld.

Ondanks het feit dat kantines en bestuurskamers noodgedwongen gesloten blijven en publiek de komende weken langs de lijn niet meer welkom is, blijft deze hobby voor de fluitisten onverminderd attractief. De vereniging is blij dat er komend voorjaar in het eigen clubhuis een KNVB-cursus Verenigings-scheidsrechter plaatsvindt. De inschrijving via het districtskantoor in Zwolle is vrij voor alle belangstellenden van alle voetbalverenigingen in de regio.

Het is geen geheim dat de KNVB kampt met een sterk teruglopend aantal vrijwilligers met als gevolg dat er in sommige districten wedstrijden tussen standaardteams niet meer kunnen worden voorzien van een neutrale wedstrijdleider. Hoewel het leiden van een wedstrijd zowel fysiek als mentaal behoorlijk zwaar kan zijn, is de voldoening van het succesvol fluiten van een spannend duel vaak groter. Voor gemotiveerde en talentvolle jonge arbiters heeft de KNVB een specifiek traject ingesteld, waardoor doorstroming vlotter plaats kan vinden. De scheidsrechtersverenigingen in Nederland, georganiseerd in de COVS, begeleiden deze nieuwe collega’s door het organiseren van wekelijkse trainingen, spelregelinstructies en maatwerkbijeenkomsten. De hoop op de aanmelding van voldoende deelnemers aan de cursussen is gevestigd op de voetbalverenigingen. Te vaak zijn de clubs bang om clubvrijwilligers te verliezen en realiseren zich onvoldoende dat een kwalitatief optimaal KNVB-scheidsrechterscorps frustraties op het voetbalveld kan voorkomen. Daarnaast draagt de uitdagende functie bij aan het ontwikkelen van persoonlijke aspecten als leiding geven, zelfvertrouwen en het opbouwen van weerstand. Niet veel sporters gaan wekelijks op deze manier letterlijk fluitend naar hun hobby.