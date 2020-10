Schaapskudde aan de wandel

DOESBURG – Een kudde van zo’n tachtig schapen ging dinsdag 13 oktober aan de wandel in Doesburg. De schapen grazen momenteel op het terrein rondom de Stadswerf, om daar het gras kort te houden. Een deel van de dieren had blijkbaar zin in een uitstapje en trok het fietspad richting Drempt op. Passanten waarschuwden de politie, die op haar beurt contact zocht met de schaapherder. De herder heeft, met behulp van zijn honden en de politieagenten, de schapen weer teruggeleid naar de wei waar ze uit kwamen. De gemeente Doesburg is, uit financiële overwegingen, overigens van plan te stoppen met schapenbegrazing in de stad. Dit soort taferelen zouden binnenkort tot het verleden kunnen behoren.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink