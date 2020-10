Samen gedenken in Spankeren

SPANKEREN – Zondag 1 november is er van 15.00 uur tot 17.00 uur gelegenheid om gezamenlijk overledenen te herdenken in de Petruskerk in Spankeren. Er is gelegenheid om in de kerk een kaars aan te steken die meegenomen kan worden naar een eigen herinneringsplek. Ook kan er een naam in een gedenkboek worden geschreven om zo de herinneringen aan dierbaren levend te houden. Voor een drankje wordt gezorgd. Een zangeres brengt passende liederen ten gehore om 15.30 uur en 16.15 uur en begeleidt zichzelf op de harp.

De laatste jaren is er meer behoefte om overledenen gezamenlijk te gedenken. Verdriet verbindt, of men gelovig is of niet. En juist in dit jaar is dat wel heel zichtbaar geworden en is het verlangen van veel mensen naar troost en steun een levensbehoefte geworden. Voor die nabijheid opent de Petruskerk voor iedereen haar deuren waarbij vanzelfsprekend de coronamaatregelen worden nageleefd.