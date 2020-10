Rowena’s Rijsttafel nieuwe sponsor Sportclub Doesburg

DOESBURG – Rowena’s Rijsttafel is per direct sponsor van Sportclub Doesburg. In mei opende de winkel aan de Ooipoortstraat 13 in Doesburg. De zaak is gespecialiseerd in de Aziatische keuken en Rowena bereidt zelf alle gerechten op authentieke wijze. Op de foto overhandigdt Bas Derksen namens de sponsorcommissie een bloemetje aan Rowena Wolsink van Rowena’s Rijsttafel.