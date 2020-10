Rolstoelbus voor Jason dankzij 726 donateurs

DIEREN – Donderdag 17 september was een fantastische dag voor Jason en zijn ouders Kim en Enrico uit Dieren. Zij mochten die dag eindelijk de aangepaste rolstoelbus ophalen. Via een crowdfunding eerder dit jaar wisten ze in totaal 25.430 euro bij elkaar te krijgen, waardoor een uitstapje maken met de 3-jarige Jason een stuk makkelijker gaat.

Jason heeft een zeldzame genetische afwijking DHX30. Hij kan niet zelfstandig zitten, staan, lopen en of kruipen. Zelfstandig eten of drinken is ook niet mogelijk. Een rolstoelbus was, nu Jason steeds groter en zwaarder wordt, geen luxe, maar pure noodzaak voor zijn ouders. Ze zijn dan ook erg blij dat met de rolstoelbus die is voorzien van verschillende aanpassingen. “De aanpassingen zijn geweldig”, vertelt Kim. “Er zit een laadklep in, een stoel die we naar achteren kunnen klappen en zo als verschoningsstoel kunnen gebruiken. Vanaf de bijrijdersstoel kunnen we makkelijk bij Jason komen. Aangezien hij zich steeds vaker verslikt is dit erg prettig.”

Ook Jason is hartstikke blij met zijn nieuwe bus. Hij geniet zichtbaar van de kleine ritjes zoals naar het kinderdagcentrum in Velp. “Hij begint te lachen en te trappelen uit enthousiasme met zijn voeten. De leuke uitstapjes hebben wij helaas nog niet kunnen maken, maar die gaan er absoluut komen.” Het was een bijzondere week voor het gezin. Naast de rolstoelbus ontvingen zij de sleutel van een nieuw huis. Ze zochten een jaar lang naar een geschikte woning. In hun oude huis moesten zij Jason steeds naar boven tillen. In het nieuwe huis komt beneden een badkamer en slaapkamer voor Jason.

Kim en Enrico zijn erg dankbaar voor alle hulp die zij hebben gekregen. “Dankzij 726 donateurs is het gelukt de bus te kunnen kopen, erg hartverwarmend. Wij zijn hartstikke blij. Vanwege corona heeft het allemaal iets langer geduurd, maar het was het wachten dubbel en dwars waard”, aldus Kim.

Foto: Chantal van den Broek