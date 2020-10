Rick Evers: Muesli

Probeer het maar eens. Een pak muesli openmaken zonder lawaai. Die kartonnen doos eromheen gaat nog wel. Maar dan. Die zak. Het opentrekken is vergelijkbaar met een Boeing 747 die rakelings overvliegt. Of een compleet fanfarecorps dat dwars door je huis heenloopt. Terwijl ik zo graag zachtjes wil doen.

Ik begon zo goed vanochtend. Op mijn tenen sluipend door de slaapkamer van ons zoontje. Ik moet namelijk vanuit de master bedroom dwars door zijn kamer om beneden te komen. Dat lijkt een uitdaging, maar inmiddels heb ik alle piepende deuren gesmeerd en weet ik uit mijn hoofd welke laminaatplank kraakt. En het piepkleine lichtje geeft me precies de oriëntatie die ik nodig heb.

Eigenlijk gaat het altijd goed. Behalve die keer dat het piepkleine lichtje niet aan was en ik midden in de nacht op de tast me een weg baande van slaapkamer naar badkamer. En geloof me. Ook een klein speelgoedje dat ‘s nachts op een laminaatvloer valt klinkt alsof er een Boeing 747 over je huis vliegt. Wakker. Huilen. Boos. Niet leuk.

Maar vanochtend ging het dus goed. Het was weer eens de eerste dag van mijn nieuwe leven vol goede voornemens dus ik ging hardlopen om half zeven. Dat zag ik Pieter Elbers, CEO van KLM ook doen. “Gezond en fit zijn is belangrijk”, zei Pieter. En ik dacht: verdomd, die man heeft gelijk. Nu denk ik niet dat Pieter op zijn tenen door het huis sluipt om niemand wakker te maken, maar verschil moet er zijn.

Toen ik terugkwam sliepen ze nog. Yes, het was me gelukt! Opstaan, door de babykamer lopen, hardloopkloffie aantrekken, deur achter me dichttrekken, hardlopen, terugkomen. Allemaal zonder dat iemand iets gemerkt had. Totdat ik het pak muesli opentrok. Ik keek op de babyfoon en zag ons zoontje wakkerschrikken. Bijna gelukt.