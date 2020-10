Rhedense raad wil nog niet besluiten over nieuw gemeentehuis

GEM. RHEDEN – De gemeenteraad van Rheden wil meer tijd om een besluit te nemen over het nieuwe gemeentehuis. In de voorbereidende vergadering van dinsdag 13 oktober is besloten besluitvorming uit te stellen.

Het college stelt voor een gedeeltelijk nieuw gemeentehuis te bouwen op de oude locatie. Omdat er in de toekomst minder werkruimte nodig is, kan een deel van het pand worden gesloopt en de rest herbouwd tot een modern, energiezuinig gemeentehuis. Hier is nogal wat haast mee, omdat overheidsgebouwen per 1 januari 2023 over energielabel C moeten beschikken. Uitstellen van het besluit tot december gaat bovendien 40.000 tot 80.000 euro meer kosten in verband met prijsstijgingen, laat het college weten na vragen die hier eerder door de raad over zijn gesteld.

De raadsleden hadden nog te veel vragen om richting een besluit te gaan. In de vergadering werden vragen gesteld over locatiekeuze, de consequenties van uitstel op de eis voor een energielabel, de kosten, participatie en invulling van het pand. Verantwoordelijk wethouder Haverkamp stelde voor de besluitvorming te verschuiven naar december. Raadsleden krijgen tot uiterlijk 23 oktober de tijd om vragen te stellen over wat zij nog uitgezocht willen hebben voor besluitvorming in december.

Enkele raadsleden vroegen zich nog af wat dit voor zin zou hebben, aangezien de locatiekeuze voor het college vaststaat. De raad ging alsnog akkoord met het voorstel van de wethouder om toch meer duidelijkheid te krijgen voor er een besluit wordt genomen.