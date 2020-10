Rhedense exposeert in Pannekoekhuis

RHEDEN – Nog tot en met 1 januari 2021 zijn de schilderijen van de Rhedense Annelies ter Horst te bekijken bij pannekoekhuis Strijland in Rheden. Het Pannekoekhuis is dagelijks geopend van van 12.00 tot 19.30 uur. Annelies werd geboren in Arnhem en woont nu in Rheden. Toen zij eind 2009 haar baan verloor had ze zeeën van tijd om te schilderen. Ze houdt van expressieve kleuren is altijd op zoek om harmonie in haar schilderijen te brengen. “Ik word er vrolijk en gelukkig van, ik hoop dat het jullie ook wat doet”, aldus Annelies.