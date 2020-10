Rhedens college biedt begroting aan, meer maatregelen moeten volgen

RHEDEN – Het college van de gemeente Rheden komt binnenkort met een flink pakket aan bezuinigingsmaatregelen. Al een aantal jaren ziet Rheden, net als veel andere gemeenten, de tekorten oplopen. Ook dit jaar laat de begroting weer een tekort zien en dus moeten er maatregelen volgen.

Dit tekort komt niet onverwacht. Bij de behandeling van de kadernota in juni van dit jaar was al duidelijk dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. De gemeenteraad heeft op dat moment het college de opdracht gegeven om met een sluitende begroting te komen en hiervoor concrete maatregelen aan te dragen. Het college zal eind oktober met een voorstel komen om de tekorten structureel op te lossen. Op 10 november vergadert de gemeenteraad over de begroting voor de periode 2021 – 2024.

Het tekort in de gemeentelijk begroting is niet uniek in Nederland. In veel gemeenten zijn de gemeentefinanciën zorgelijk. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) benadrukt dat de financiële situatie van de gemeenten in Nederland onhoudbaar wordt. Een groot deel van de Nederlandse gemeenten krijgt de begroting niet of nauwelijks sluitend. De oorzaken liggen voor een belangrijk deel in de aanhoudende tekorten in het sociaal domein, de oplopende opschalingskorting (een algemene korting op het gemeentefonds uit 2015 die oploopt tot 2025) en daarbovenop de kosten als gevolg van Covid-19. Ook in Rheden is dit het geval.

In vijf jaar tijd is de algemene reserve van Rheden teruggelopen van 25 miljoen naar 7,5 miljoen euro. De algemene reserve is een spaarpot voor toekomstige plannen en mogelijke tegenvallers. De gemeente vindt het belangrijk om deze teruggang nu te stoppen. Voor het college betekent dit dat er vanuit de bestaande ambities keuzes moeten worden gemaakt in het huidige beleid. Zonder deze keuzes, komt de houdbaarheid van de gemeentefinanciën in gevaar. De Provincie, die als toezichthouder fungeert, volgt de ontwikkelingen in Rheden op de voet en stelt eisen aan deze houdbaarheid.

Het college stelt eind oktober een zogenaamde actualiteitennota vast. In deze nota staat een actuele analyse van belangrijke gemeentelijke taken en de eventuele financiële afwijkingen die nu zichtbaar zijn. Ook bevat de nota voorstellen en suggesties om het meerjarige huishoudboekje in balans te brengen. De gemeenteraad beslist uiteindelijk, tegelijk met de behandeling van de begroting, over deze voorstellen.