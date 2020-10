Retrospectief: Pachtboeren bij het kasteel

Ieder kasteel had vroeger veel bezittingen. Hoe de adel aan deze bezittingen kwam, blijft een raadsel. Tot in de wijde omgeving waren de boerderijen in het bezit van het kasteel. Boeren konden de gebouwen en landerijen pachten van de kasteelheer. Deze kasteelheer, vaak een baron, had een rentmeester in dienst die alles regelde. Vaak waren dit geen gemakkelijke personen, die vooral op de hand waren van de baron. Het onderhoud van de boerderij liet vaak te wensen over en de huurprijzen waren veel te hoog. De boerderijen waren oud en vaak van minder goed materiaal gebouwd. Vooral het dak leverde problemen op, om dit goed waterdicht te houden. Riet was vaak te duur en meestal met stro afgedekt of met pannen. Schilderwerk werd vaak niet gedaan, waardoor de boerderij er vaak verwaarloosd uitzag.

Vooral in de jaren dat de oogst niet best was door het slechte weer was het moeilijk om de pacht te betalen. Wie niet de huur kon betalen, moest een schuldbekentenis tekenen. Vaak gaf dit veel narigheid in de gezinnen als er toch beslag werd gelegd op vee en inboedel.

Soms waren het keuterboeren die niet van de boerderij konden leven en wat bij moesten verdienen bij de grote boeren. Zij hadden het niet best; hard werken, lange dagen en weinig verdienen.

De meeste baronnen of kasteelvrouwen maakten regelmatig een tocht langs de boerderijen van hun landgoed. Bij het bezoek werd door de boerin de beste kamer gepoetst totdat alles blonk. De mooiste koffiekopjes werden uit de kast gehaald. De boerin bakte lekkere koek. Ook kreeg de baron een flinke sigaar en drankje aangeboden. Het hoge bezoek werd hier ontvangen. Ze bekeek alles nauwkeurig hoe alles er uitzag.

Eenmaal per jaar werden de pachtboeren ontvangen op het kasteel. De kasteelheer maakte dan persoonlijk kennis met de pachters. Op deze foto staat een aantal boeren, wellicht met knechten. Degene die deze foto, die omstreeks 1900 is gemaakt, in zijn bezit heeft, weet niet waar deze foto is gemaakt. Hij heeft het vermoeden dat de foto is gemaakt bij kasteel Ter Horst in Loenen of ergens in de buurt.