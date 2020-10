Retrospectief: De familie Metelerkamp-den Tex

Deze foto werd in 1895 gemaakt in de studio van fotograaf Johan Christaan Reesinck aan de Berkelkade in Zutphen. Hij was in die tijd een vermaard portretfotograaf en ook hofleverancier. Op Het Loo portretteerde hij enkele malen regentes Koningin Emma en Koningin Wilhelmina. Geen fotograaf voor de gewone man dus.

De belichtingstijd van foto’s waren in die tijd lang. Het was daarom zaak enkele seconden doodstil te zitten in de door de fotograaf in scène gezette pose. Het resultaat is deze foto; een haarscherp portret van de familie Metelerkamp-den Tex uit Brummen. Van links naar rechts zijn het Cornelie (Corrie), Adrienne (Addie), Nelly, moeder Anna Mathilda en dochter Mathilda (Tilly). Vader Adriaan Metelerkamp-den Tex ontbreekt op dit familieportret.

De familie woonde lang in Oegstgeest – de vier dochters werden daar ook allen geboren – en later in Brummen, de geboorteplaats van vader Adriaan. Hij was kolonel bij de cavalerie en onder meer een tijd gemeenteraadslid in Brummen. De moeder van Metelerkamp had als meisjesnaam Den Tex. Zelf trouwde hij in 1884 met Anna Mathilda, de dochter van de toenmalige burgemeester van Amsterdam, Cornelis den Tex. Zij heette dus officieel Metelerkamp-denTex, maar droeg ook de naam Van Bronkhorst. Haar familie had namelijk de ruïne van Kasteel Bronkhorst in bezit.

Beide echtelieden waren afkomstig uit gegoede families en mede door vererving kregen zij aanzienlijke bezittingen. Eén daarvan was De Wildbaan in Leuvenheim, dat in eigendom was van ene Mr. Herman Metelerkamp. Toen diens weduwe in 1907 overleed, kocht hun neef Adriaan het landgoed. Hij liet het bouwvallige huis afbreken en bouwde een nieuw (het huidige) landhuis, een ontwerp van architect H. Ezerman. Ook het vervallen kasteel en de bannerij Bronkhorst en kasteel Hernen waren in hun bezit. Vanaf 1910 woonde de familie Metelerkamp-den Tex op de Wildbaan.

In 1940 besloot mevrouw Metelerkamp-den Tex – haar man was in 1920 overleden – dat het middeleeuwse kasteel Hernen bewaard moest blijven en zij schonk het aan de stichting Geldersche Kasteelen, die daarvoor werd opgericht. Zij overleed zelf in 1944 in Brummen, terwijl De Wildbaan door de Duitse bezettingsmacht was gevorderd.

Haar dochters verkochten het landgoed na de oorlog.