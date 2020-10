Retrospectief: De bank van Pos

Gerard Adriaan Pos (1866-1933) was in 1893 bestuurslid van de Algemene Nederlandsche Wielrijders Bond geworden. Hij heeft zich voor die ANWB zeer ingespannen en was vooral actief bij het bevorderen van het toerisme en de recreatie in de natuur. Bij zijn 25-jarig bestuursjubileum in 1918 werd hij geëerd met een groot geschenk. Op het door hem geliefde Herikhuizerveld bij Rheden, kreeg hij een bank, die uitzicht bood over een flink stuk Veluwezoom, IJsseldal en Liemers. Het werd niet zomaar een bank, maar een gemetseld monument.

In veel documenten wordt 1918 genoemd als datum waarop de bank van G.A. Pos, de Pos-bank, werd geopend. Dat is onjuist. Hij ontving het geschenk dan wel op 7 mei van dat jaar bij zijn jubileum, maar het ding werd op 24 mei 1921 onthuld. Het is een ontwerp van architect Willem Leliman uit Baarn, plaatsgenoot van Pos en bijvoorbeeld ook de man die de beroemde ANWB-paddenstoel ontwierp. Hij overleed overigens een maand voor de onthulling van zijn ontwerp. De bouw van de bank was in handen van de Rhedense aannemer Gerrit Bennink.

Op de dag van de onthulling in 1921 werd Gerard Pos gefotografeerd bij een wegwijzer op de Zijpenberg. Daar staat op dat het vanaf die plek 2,1 km was naar de Pos-berg en de Pos-bank en 3,7 km naar Velp. Van de Posberg is anno 2020 geen sprake meer, van de Posbank meer dan ooit. Het is tegenwoordig in de volksmond feitelijk de naam van het hele natuurgebied rond de splitsing Beekhuizenseweg en Schietbergseweg: het Herikhuizerveld. Tegenover de Pos-bank, verscheen later een gelijknamig restaurant, dat in 1996 door brand werd verwoest en werd vervangen door Paviljoen De Posbank.

Op deze foto uit circa 1935 is de daadwerkelijke bank van Pos goed te herkennen. De weg rechts is de Beekhuizenseweg en de fotograaf stond dus met de rug naar de Schietbergseweg. In het midden is de wegwijzer te zien die enkele jaren geleden, bij een restauratie van bank en omgeving, door een perfecte replica werd vervangen. De kiosk op de top werd geëxploiteerd door de familie Berger uit Rheden.