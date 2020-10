Raadsvergadering Brummen

GEM. BRUMMEN – Er staan vier onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad van Brummen, die donderdag 15 oktober bijeen komt. Er wordt een beslissing genomen over het bestemmingsplan voor de percelen Pongeweg 4 en 6 in Hall en over het controleprotocol voor de accountantscontrole op de gemeentelijke jaarrekening 2020 is tot hamerstuk betiteld door de raad. Hierover zal naar verwachting niet worden gedebatteerd. Over twee andere onderwerpen gaan de raadsleden wel met elkaar in gesprek voor zij een besluit nemen. Eén daarvan betreft de vaststelling van het bestemmingsplan voor de woningbouwontwikkeling in het dorp Hall. Dit plan maakt woningbouw mogelijk maakt op een inbreidingslocatie in de kern Hall en draagt daarmee bij aan de verbetering van de leefbaarheid van deze kern. Een tweede voorstel waarover wordt gesproken, is het (paraplu)bestemmingsplan Archeologie. Met dit plan wil het gemeentebestuur ervoor zorgen dat de bescherming van archeologische waarden in alle bestemmingsplannen goed is geregeld.

De vergadering begint om 20.00 uur, vindt digitaal plaats en is te volgens via www.brummen.nl of het televisiekanaal van RTV Veluwezoom. De stukken zijn terug te lezen via www.brummen.nl/gemeenteraad.