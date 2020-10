Presentatie bij Hortus Aquatilis

DIEREN – Aquariumvereniging Hortus Aquatilis in Dieren heeft dinsdag 6 oktober Hans Meulblok en Theo van Meegen te gast in de Oase in Dieren. zij geven de presentatie ‘Wat hebben wij een mooie hobby’. Met medewerking van diverse verenigingen en districten en eigen materiaal is een presentatie in elkaar gezet. Aanvang is 20.00 uur. De toegang is gratis.