Politie zoekt mogelijke getuige woningoverval Laag-Soeren

LAAG-SOEREN – De politie is op zoek naar een mogelijke getuige van de woningoverval op vrijdagochtend 21 augustus in Laag-Soeren. In de uitzending van televisieprogramma Bureau GLD van Omroep Gelderland op woensdag 14 oktober deed de politie een oproep.

Op vrijdagochtend 21 augustus rond 12.30 uur wordt een echtpaar overvallen bij hun woning aan de Harderwijkerweg in Laag-Soeren. Als de bewoners thuiskomen en de auto op de oprit parkeren, staat daar een man met een mes. De man bindt hun handen en dwingt het echtpaar uit te stappen en de voordeur te openen. Binnen eist hij geld, terwijl hij de bewoonster met het mes bedreigt. Hij vertrekt met de portemonnee en een gouden ring met roze steen van mevrouw.

In de uitzending van woensdag 2 september besteedde het televisieprogramma Bureau GLD ook al aandacht aan de zaak. Er werd onder andere om camerabeelden gevraagd en dat leverde beelden op van iemand die rond de tijd van de overval met een dashcam over de Harderwijkerweg reed. Hierop is een persoon te zien, de politie vermoed een man, die in de berm loopt. “We komen graag met deze persoon in contact, hij kan mogelijk meer vertellen over de overval of heeft iets gezien”, zegt woordvoerder Sven Strijbosch in de uitzending.

Van de dader is een signalement bekend. Het gaat om een Nederlands sprekende man met een lichte huidskleur. Hij is ongeveer 40 jaar oud en rond de 1.80 meter lang. De man heeft een stevig postuur en kort haar en droeg op de dag van de overval een wit t-shirt met opdruk en een lange broek.

De politie is op zoek naar de getuige van de dashcam-beelden, maar iedereen die informatie heeft of mogelijk iets heeft gezien, wordt verzocht contact op te nemen.

Foto: Screenshot Bureau GLD, Omroep Gelderland