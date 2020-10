Politie waarschuwt: zet je licht aan!

DIEREN – De politie in Dieren waarschuwt fietsers: zet je licht aan! Op verschillende locaties in het dorp is een logo op het fietspad gespoten waarmee fietsers worden aangespoord om toch vooral te zorgen voor goede verlichting op de fiets. “Het is gewoonweg veiliger op je verlichting op orde te hebben”, legt de politie uit op Facebook. Daarbij volgt direct een aankondiging: “Er zal niet meer worden gewaarschuwd voor het niet aan hebben van de fietsverlichting. Het is gewoonweg veiliger om je verlichting op orde te hebben.” Een boete kost 64 euro, een nieuwe set lampjes een tientje, zo stelt de politie.

Foto: Linda Peppelman