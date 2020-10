Plusbus zoekt chauffeurs

RHEDEN – De vrijwilligersorganisatie PlusBus Rheden/Rozendaal is weer op zoek naar chauffeurs die het leuk vinden een of meerdere dagdelen per week cliënten van hun huisadres naar hun bestemming te vervoeren. De bestemmingen variëren dan van dokter of ziekenhuis tot dagbesteding, winkels of familie.

Het doel van de PlusBus is mensen te vervoeren die niet of moeilijk, zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen. Er wordt gereden met een tweetal rolstoelpersonenbusjes en een luxe auto. De bestemmingen liggen haast allemaal in de gemeentes Rheden en Rozendaal, met uitstapjes naar Arnhem, Zevenaar en Zutphen.

Van vrijwilligers wordt verwacht dat goede omgangsvormen hebben en een rijbewijs B. Bij aanmelding wordt er een korte instructie gegeven er wordt vervolgens drie keer met een ervaren chauffeur meegereden. Daarna wordt bekeken of de aspirant-chauffeur zelfstandig kan gaan rijden. Aanmelden kan via secretaris@plusbusrhedenrozendaal.nl.