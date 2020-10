Plaquette ter nagedachtenis aan vermoord Joods gezin Van Geldern

RHEDEN – Leo van Geldern (88) onthulde vrijdagmiddag 16 oktober, op de sterfdag van zijn vader, een plaquette ter nagedachtenis aan zijn Joodse vader, moeder en zus, die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Het plaquette met hun namen is te te vinden aan de zijgevel van zijn geboortehuis aan de Groenestraat 69 in Rheden.

Met de onthulling van het plaquette is voor Leo een langgekoesterde wens in vervulling gegaan: een blijvende en zichtbare herinnering aan zijn familie. Het gezin Van Geldern woonde destijds aan de Groenestraat, waar vader en moeder een textielwinkel runden onder de naam Magazijn de Magneet. Nu is hier ijzaak IJsclusief gevestigd.

Vader Heiman van Geldern werd in 1941 van huis opgehaald en binnen een week vermoord in vernietigingskamp Mauthausen. In 1943 werden moeder Sophia en dochter Jeanette (Nettie) uit het onderduikadres in Velp weggevoerd en na een maand in Auschwitz vermoord. Vermoedelijk was het gezin destijds de enige Joodse familie in het dorp Rheden.

Zoon Leo was in Renswoude ondergedoken bij de in Rheden geboren Evert Zweers en Geertruida Hendrika Zweers-Liet. Leo is tot 1954 in Renswoude blijven wonen. Hij keerde terug naar Rheden om de winkel van zijn ouders te kunnen herstarten en is in 1955 getrouwd met Corrie Brunt uit Renswoude. Onder de nieuwe naam Van Geldern Mode was hun winkel in Rheden en daarbuiten 35 jaar lang een begrip.

Leo van Geldern onthulde het plaquette zelf. Het was aanvankelijk de bedoeling dat dit op zondag 18 oktober zou gebeuren in een plechtigheid met Joodse gebeden en zo’n dertig genodigden. Dit kon niet doorgaan, maar om toch de wens van Leo in vervulling te laten gaan, op de sterfdag van zijn vader, heeft hij de plaquette onthuld in het bijzijn van enkele vertrouwelingen. De plaquette met de namen van zijn ouders en zus is een blijvende herinnering, op de plaats waar ze destijds als gezin gelukkige jaren kenden.

De plaquette werd mde mogelijk mogelijk gemaakt met de steun van IJsclusief, belangenvereniging Rhedens Dorpsbelang, Ondernemend Rheden-De Steeg, BIZ Centrum Rheden, Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal, het comité viering 75 jaar Vrijheid dorp Rheden, de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland, Hubo bouwmarkt en particulieren.