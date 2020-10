Plannen voor Zonnepark Bijvanck Angerlo

ANGERLO – Duurzaam energiebedrijf Pure Energie heeft plannen voor een zonnepark aan de voet van Windpark Bijvanck: Zonnepark Bijvanck. De locatie van Zonnepark Bijvanck is het gebied onder en direct ten noorden van de twee oostelijke windmolens van Windpark Bijvanck om Angerlo.

Het totale plangebied heeft een oppervlakte van 23 hectare. Niet de volledige 23 hectare zou worden volgebouwd met zonnepanelen, maar 25 procent blijft onbedekt. Een zonnepark van deze omvang wekt naar verwachting circa 17 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar op. De ruimte van meerdere hectare die hierdoor beschikbaar is, kan worden gebruikt om het zonnepark landschappelijk in te passen. Zo kan er een haag of struweel rondom het zonnepark komen, waardoor het voor omwonenden niet is te zien. Ook kan het gebied zo worden ingericht dat het aantrekkelijk wordt voor bijvoorbeeld vogels, door onder andere struiken, planten en kruiden te planten en te zaaien die beschutting en voedsel geven.

De ontwikkeling van het zonnepark verkeert nog in een pril stadium, meldt Pure Energie Een formele procedure om een vergunning te verkrijgen zodat Pure Energie dit zonnepark kan realiseren, is nog niet begonnen. Pure Energie betrekt graag eerst de omgeving hierbij. Wel heeft het bedrijf dit idee kenbaar gemaakt aan de gemeente Zevenaar. Het lijkt op het eerste gezicht te voldoen aan de eisen die de gemeente stelt aan zonneparken als het gaat om onder andere locatiekeuze, mogelijkheden voor landschappelijke inpassing en mogelijkheid voor betrokkenheid van de omgeving.

Het bedrijf wil omwonenden betrekken bij het realiseren van het Zonnepark. Het plan is om een werkgroep op te richten zodat zij kunnen meepraten over de wensen voor de inrichting. Een energiecoöperatie kan mede-eigenaar worden van het zonnepark. Inwoners kunnen lid worden van deze coöperatie, kunnen zo mee-investeren in het zonnepark en worden daardoor samen eigenaar van een deel van het zonnepark. De coöperatie kan tot 50 procent van het zonnepark in eigendom krijgen. Via de coöperatie exploiteren inwoners daarmee een deel van het zonnepark en krijgen hier dus inkomsten uit.