Peuterspeelzaal Pippeloentje is er weer bovenop

LOENEN – Peuterspeelzaal Pippeloentje kan door. Dankzij acties van betrokken ouders, inwoners en medewerkers en hulp van gemeente, Parochiehuis en andere partijen, houdt de Loenense speelzaal het hoofd boven water.

Vorig jaar december stond het water bij Peuterspeelzaal Pippeloentje in Loenen aan de lippen. Doordat de overheid had besloten de peuterspeelzalen qua regelgeving gelijk te stellen aan kinderopvang, kwamen er voor de peuterspeelzaal veel nieuwe regels bij. Uitvoering van deze regels betekende veel extra kosten.

Er werd met man en macht gevochten voor het behoud van de peuterspeelzaal. Er werden samen met de ouders van de peuters veel ideeën bedacht. De leidsters hebben een periode voor half geld gewerkt. Er werd een crowdfundingsactie opgezet. Deze actie heeft uiteindelijk ruim 7.000 euro opgeleverd.

Daarnaast zijn er gesprekken met de gemeente Apeldoorn geweest. De gemeente is bereid gevonden om tijdelijk voor een deel garant te staan voor de peuterspeelzaal. Ook heeft het Parochiehuis bijgedragen en meegedacht in mogelijke oplossingen. Jeroen Klomp heeft als gift de website weer een complete update gegeven.

Het bestuur van de peuterspeelzaal Pippeloentje wil iedereen bedanken voor de gulle giften en het meedenken naar oplossingen. “Zonder jullie had de peuterspeelzaal het niet gered. Enorm bedankt daarvoor namens de leidsters en het hele bestuur”, aldus secretaris Hans Verheul. Volgens Verheul staat de peuterspeelzaal Pippeloentje er weer goed voor en hebben de leidsters er met het bestuur weer het volste vertrouwen in.

Peuterspeelzaal Pippeloentje wil per 1 november beginnen met nieuwe openingstijden. Hierdoor wordt het mogelijk om de peuter te brengen vanaf 8.15 tot 8.45 uur en weer ophalen van 12.30 tot 12.45 uur. Hierbij heeft de peuter al gegeten als hij/zij wordt opgehaald. De peuterspeelzaal hoopt hiermee weer helemaal te voldoen aan de vraag.