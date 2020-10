Pas op de plaats in pilot schoonmaakhulp Rheden

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden maakt een pas op de plaats in de pilot waarin wordt gekeken naar het vervangen van huishoudelijke hulp door medewerkers door een schoonmaakbedrijf. Dit heeft de gemeenteraad onlangs besloten op basis van een door de SP ingediende motie.

In september vorig jaar ging de gemeenteraad akkoord met een pilot waarbij huishoudelijk hulp zou worden uitgevoerd door medewerkers van een schoonmaakbedrijf. Dit zou de gemeente dit jaar een besparing opleveren van 400.00 euro.

Het schoonmaakbedrijf zou worden ingezet bij inwoners met lichte lichamelijke klachten, die zelf de regie over de zorg zouden kunnen houden. Het zou moeten gaan om nieuwe indicaties en vooral om tijdelijke hulp. Mensen die al huishoudelijke hulp ontvangen, zouden niet actief worden omgezet naar het schoonmaakbedrijf.

De SP concludeerde de afgelopen maanden dat de pilot niet werd uitgevoerd volgens deze afspraken. Inwoners werden, ook bij herindicaties, wel degelijk actief overgezet naar het schoonmaakbedrijf. “We hoorden dat inwoners actief gevraagd werden over te stappen, omdat het schoonmaakbedrijf anders een te klein startvolume zou hebben om te beginnen”, meldde SP-fractievoorzitter Jorine Dirks de raad. Ze sprak over schrijnende gevallen van mensen die zonder hulp kwamen te zitten of die noodgedwongen naar het schoonmaakbedrijf over moesten stappen, waarna de werkzaamheden vervolgens niet naar wens werden uitgevoerd. “Mensen zijn in tranen, hebben stress, liggen wakker en hebben angst om enveloppen van de gemeente te openen.” De SP verzamelde verhalen van inwoners in een zwartboek, dat begin september aan verantwoordelijk wethouder Gea Hofstede werd overhandigd. De wethouder erkende daarbij dat er inderdaad dingen niet helemaal goed gaan.

Reden voor de SP om het onderwerp opnieuw in de gemeenteraad aan de orde te stellen. Dirks deed een voorstel om de pilot uit te voeren zoals die oorspronkelijk was opgezet. Daarbij wilde ze de (her)indicaties van de afgelopen maanden opnieuw beoordelen. Ook moest er volgens de SP een plan komen om de werkdruk van consulenten te verlagen en de wachttijden te verminderen.

Verschillende raadsleden concludeerden in het debat dat de pilot anders uitpakte dan het plan waar zij destijds voor hadden gestemd. “Een pilot gaat om een beperkte groep mensen, waarbij je nieuw beleid uitprobeert”, aldus GroenLinks-raadslid Tim Endeveld. “We vinden het onbegrijpelijk dat er meer is gedaan dan alleen nieuwe indicaties.” “Het is niet passend dat indicaties zomaar worden overgezet en volgens mij was dat ook helemaal niet de bedoeling”, aldus Magda Rook (GPRB). Ze pleitte voor het herstellen van de gemaakte fouten door herindicatie.

Wethouder Gea Hofstede gaf aan dat de uitvoering van de pilot inderdaad niet verliep zoals het ooit was bedacht en zoals dat aan de raad was uitgelegd. Een aantal foute indicaties, waarbij mensen geen huishoudelijke hulp, maar schoonmaakhulp kregen, is al teruggedraaid. De wethouder zegde toe om per direct te stoppen met het overzetten van mensen naar het schoonmaakbedrijf bij herindicatie. In november ontvangt de wethouder en tussentijdse evaluatie en dan komt het college ook met een voorstel over hoe verder moet worden gegaan met de inwoners die wel al te voortvarend zijn overgezet en het vervolg van de pilot.

Fractievoorzitter Jorine Dirks is, ondanks dat de motie niet werd aangenomen, blij met dit resultaat. “We zijn blij dat er nu sprake is van een pas op de plaats en dat mensen, bij wie de indicatie verlengd moet worden, vooralsnog hun vertrouwde hulp kunnen behouden. We zullen als SP ons in blijven zetten dat inwoners de hulp ontvangen die nodig is en zullen ons er hard voor blijven maken dat de puinhoop bij de gemeente wordt opgelost.” Het meldpunt van de SP Rheden blijft geopend. Signalen en ervaringen kunnen worden doorgegeven via rheden@sp.nl of 06-30773026.