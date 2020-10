Oudste lid KV Diderna opent clubhuis tijdens 50-jarig jubileum

DIEREN – Op 18 september bestond de Dierense korfbalvereniging KV Diderna/Visser Sloopwerken 50 jaar. Het hele jaar zou in het teken staan van het jubileum, maar dit kon helaas allemaal niet doorgaan. Ook het grote feest en de receptie moesten worden afgelast. Omdat de vereniging samen met haar leden toch nog even stil wilde staan bij het jubileum, is er op zaterdag 19 september een kleine bijeenkomst geweest. Het volledig gerenoveerde clubhuis werd geopend door Co Mager, oudste lid van de vereniging. Daarna werd er op gepaste afstand samen het glas geheven.