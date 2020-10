VELP – De Oude Jan in Velp kleurt blauw. Maar niet alleen de Oude Jan. Veel gebouwen, bruggen, (kerk)torens, standbeelden, pleinen en fonteinen in Nederland zijn in de avond en ‘s nachts blauw verlicht. Dit heeft te maken met de viering van het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties.

75 jaar geleden werd Nederland bevrijd. In datzelfde jaar werden de Verenigde Naties opgericht. Na jaren vol oorlog kwamen landen vanuit de gehele wereld bij elkaar en spraken af: dit nooit meer. De Verenigde Naties (VN) werden opgericht, met als doel de internationale vrede en veiligheid te behouden.

Tijdens dit jubileum wordt stil gestaan bij wat de VN in al deze jaren voor onze wereld en voor Nederland heeft betekend, maar ook bij wat we samen nog meer kunnen doen voor een betere toekomst.