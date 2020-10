DIEREN – In het artikel over Pop-up winkel TSquare, die afgelopen vrijdag haar deuren opende aan de Semmelweisstraat in Dieren, zijn helaas verkeerde openingstijden vermeld. De winkel is geopend op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur. TSquare biedt een breed assortiment cadeaus, woonaccessoires en bijouterie, waaronder sieraden van Biba, Nijntje-artikelen en leuke cadeaus met teckels of poezen.

www.tsquarelifestyle.nl