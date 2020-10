Openbare hoorzitting Provinciale Staten

REGIO – Op woensdag 7 oktober kunnen inwoners van Gelderland digitaal hun mening geven over het nieuwe beleid voor cultuur en erfgoed in de provincie. Gedeputeerde Staten hebben hiervoor uitgangspunten opgesteld. Deze gaan Provinciale Staten op 7 oktober bespreken. De Uitgangspuntennotitie is te vinden op http://www.gelderland.nl/cultuur -en-erfgoed. De digitale hoorzitting vindt plaats op woensdag 7 oktober. Inwoners krijgen de gelegenheid om in maximaal vijf minuten aan te geven wat zij van het nieuwe beleid vinden. De hoorzitting wordt georganiseerd met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Deelnemers worden hierover na hun aanmelding geïnformeerd.