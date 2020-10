Open dag basisscholen Loenen

LOENEN – Woensdagochtend 7 oktober houden de basisscholen in de gemeente Apeldoorn hun gezamenlijke Open Dag. Ook de basisscholen in Loenen openen deze ochtend, met inachtneming van de coronamaatregelen, hun deuren voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind. Van 9.00 tot 12.00 uur zijn zij harte welkom voor een rondleiding door de school.

De reguliere lessen in de groepen gaan op woensdagochtend 7 oktober gewoon door, waardoor ouders een goed beeld kunnen krijgen van de scholen en de manier van lesgeven.In verband met de geldende coronamaatregelen is het noodzakelijk dat gezinnen zich vooraf aanmelden via basisscholenapeldoorn.nl.