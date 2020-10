Opbrengst Hongerpotjes

BRUMMEN – In het derde kwartaal van het jaar heeft de actie Hongerpot in Brummen weer een mooi bedrag bijeengebracht voor de voedingsprojecten in India en Armenië. Via de hongerpotjes werd er 3138,87 euro opgehaald. De organisatie merkt echter wel dat mensen steeds minder contant geld in huis hebben, wat de actie niet ten goede komt. Overmaken via de bank is ook mogelijk, benadrukt de organisatie. Geld blijft nog steeds hard nodig. In India zijn de scholen sinds 25 maart al gesloten vanwege de coronacrisis. Vele mensen hebben hun baan en inkomsten verloren. De medische hulp schiet ernstig tekort in het land en medische middelen en personeel schaars. Het geld uit de hongerpotjes wordt gebruikt om de armste families van eten te voorzien, van wie de kinderen nu geen voeding op school krijgen.