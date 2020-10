VOORSTONDEN – Kinderen vanaf 8 jaar kunnen op woensdag 21 oktober mee met een OERRR-activiteit van Natuurmonumenten. Onder begeleiding van een boswachter kunnen ze op landgoed Voorstonden op zoek naar paddenstoelen. Paddenstoelen zijn er in alle mogelijke vormen, kleuren en soms ook geuren. Het zijn de afvalverwerkers van de natuur en ze zijn volop te vinden op Voorstonden. De kinderen gaan als een heuse detective op pad om de paddenstoelen te onderzoeken. Ze leren een paddenstoel herkennen, ontdekken hoe een stinkzwam ruimt en zien waar de vliegenzwam groeit. Het is handig als de kinderen een klein spiegeltje meenemen om daarmee de onderkant van de paddenstoel te bekijken. De excursie begint om 13.30 uur op de parkeerplaats aan de Voorsterweg in Voorstonden. Vooraf een plekje reserveren is verplicht en kan via www.nm.nl/paddenstoelen-voorstonden.