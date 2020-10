Op zoek naar paddenstoelen

EERBEEK – Liefhebbers van paddenstoelen kunnen zondag 11 oktober hun hart ophalen tijdens de paddenstoelenexcursie onder begeleiding van de gidsen van het IVN Eerbeek e.o. Tijdens een mooie wandeling langs de Coldenhovense beek in Eerbeek vertellen de gidsen over de diverse soorten, hun groei en de functie in de natuur. Het is handig om een klein spiegeltje mee te nemen om de onderkant van de paddenstoelen te bekijken. De wandeling start om 14.00 uur bij het Dieperinksbruggetje, helemaal aan het eind van de Boshoffweg in Eerbeek en duurt zo’n 2 uur. Er is een maximum aantal deelnemers en wie mee wil wandelen dienst zich aan te melden via excursies@ivn-eerbeek.nl. Meelopen is gratis, een gift als blijk van waardering wordt op prijs gesteld.

www.ivn-eerbeek.nl