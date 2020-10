Ons Huis blijft SC Rheden trouw

RHEDEN – Sportclub Rheden kan ook het komend seizoen rekenen op sponsoring van Ons Huis. Het café en partycentrum aan het Meester B. van Leeuwenplein in Rheden is al vele jaren een trouwe sponsor van de voetbalclub. Om de goede relatie te benadrukken, biedt Ons Huis het eerste elftal altijd een ontbijt aan bij uitwedstrijden. Onder genot van een broodje wordt dan de tactiek van de wedstrijd besproken. Trouwe supporters van de club kijken in Ons huis de livestreams van het eerste.