Online bingo bij SC Brummen

BRUMMEN – Vrijdag 30 oktober houdt Sportclub Brummen een online bingo. “Gezien de geldende coronamaatregelen moeten we het helaas op deze manier doen”, legt Arjan Eikelboom van de organiserende commissie uit. “Nodig een paar vrienden (max. 3) thuis uit, maak het gezellig met een drankje en een hapje en maak thuis vanaf de bank digitaal kans op prachtige prijzen zoals een modecheque of een heerlijke lunch bij een van onze sponsoren.”

Er worden in totaal vier ronden gespeeld. De kosten bedragen 10 euro, dit kan contant of via een tikkie worden betaald. Het bingofeest begint om 20.15 uur en is live te volgen via YouTube. Iedereen kan deelnemen en door fanatieke spelers kunnen ook meerdere kaarten besteld worden. Voor meer informatie over de bingo en andere activiteiten kan contact worden opgenomen met Jaimy Gardien via tel. 06-34052387.