Nieuwe uitgave De Geiten Pers: Dood Snipje

EERBEEK – De Brummense uitgeverij De Geiten Pers presenteert een nieuwe titel. Vrijdag 23 oktober wordt ‘Dood Snipje. Jan en Annie Mankes in Eerbeek’ van Josha Zwaan feestelijk ten doop gehouden op het terras van Huis te Eerbeek.

Dood Snipje is een gevoelig verhaal over enkele dagen in 1917, waarin de schilder Jan Mankes en zijn vrouw Annie Zernike worden gevolgd. In de uitgave zijn ook afbeeldingen van drie werken van Jan Mankes opgenomen. Dood Snipje werd geschreven door de Zutphense schrijfster en schrijfdocente Josha Zwaan. Zij is onder meer bekend van haar romans Parnassia, Zeevonk, Dwaallicht en Saturnusplein 3 en van twee non-fictie boeken: Zijspoor en Emma wil leven. Zij schrijft ook korte verhalen en essays.

Dood Snipje is de 41ste uitgave van De Geiten Pers. De Geiten Pers is een literaire uitgeverij van lokale verhalen over Brummen en Eerbeek, geschreven door professionele, vaak landelijk bekende schrijvers. Voorgangers van Josha Zwaan waren bijvoorbeeld Menno Tamminga, Bas Steman, Martine Letterie, Coen Simon, Jolande Withuis, Jan Brokken, A.L. Snijders, Jan Siebelink, Lydia Rood en Laurens Hoevenaren. Het gaat om bibliofiele publicaties, die met zorg worden uitgegeven in een eenmalige oplage van dit keer 500 exemplaren. De reeks boekjes van De Geiten Pers is deels nog verkrijgbaar via de website www.geitenpers.nl, bij de bibliotheken in Brummen, Eerbeek en Twello en bij een groot aantal boekwinkels door het hele land. Sinds kort bestaat de mogelijkheid om een abonnement op de reeks te nemen. Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen via degeitenpers@live.nl.

Dood Snipje wordt vrijdag 23 oktober vanaf 15.00 uur feestelijk gepresenteerd op het terras van Fletcher Hotel Huis te Eerbeek. De presentatie is alleen toegankelijk voor de eerste veertig personen die zich aanmelden via degeitenpers@live.nl. Bij eventuele grotere belangstelling wordt een tweede tijdstip georganiseerd. Na afloop van de presentatie is er gelegenheid om het boekje aan te schaffen en te laten signeren. De toegang is gratis.