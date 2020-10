Nieuwe sponsor en kleding voor vrijwilligers Halfvasten

ANGERLO – Vroegtijdig moest de organisatie van Halfvasten in Angerlo het feest en optocht voor 2021 helaas afgelasten. Het team zoud in 2020 de nieuwe kleding en sponsor presenteren, maar ook toen gooide corona roet in het eten. Om toch ruchtbaarheid te geven aan deze nieuwe ontwikkelingen werd er zaterdag 3 oktober een bescheiden presentatie gehouden in De Meent in Angerlo. Onder het genot van een hapje en drankje lieten de vrijwilligers de nieuwe kleding, gesponsord door Gebra en Retailbouw, zien. De organisatie hoopt dat de optocht en het feest in 2022 weer een als vanouds te kunnen vieren.

Foto: Han Uenk