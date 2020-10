Nieuwe shirtsponsor tweede elftal SC Doesburg

DOESBURG – Voorafgaand aan de met 6-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Jonge Kracht uit Huissen gingen de mannen van het tweede elftal van SC Doesburg op de foto met nieuwe shirtsponsor Marco Hubers van Hubers Bouw & Dienstverlening uit Westervoort. Marco is geen onbekende voor veel leden van de club. Hij heeft zijn hele jeugd gevoetbald bij de rood-blauwen en is zeer nauw betrokken bij de club. Naast shirtsponsor van het 2e elftal is Marco met zijn bedrijf ook pakketsponsor en heeft hij al aangegeven ook de komende jaren de club te willen steunen. Als dank overhandigde aanvoerder Fabian Althoff Marco een mooie bos bloemen namens de club.