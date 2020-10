Nieuwe Ruimte heropent afgelaste expositie Vreemdgangers

VELP – Voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis heeft Stichting Nieuwe Ruimte in Velp weer een activiteit. Het betreft de expositie Vreemdgangers, die nog tot en met 22 november te zien is in het onderkomen van Nieuwe Ruimte aan Den Heuvel 32 in Velp.

Vreemdgangers zou eigenlijk zaterdag 21 maart van start zijn gegaan, maar zover is het niet gekomen. De afgelopen maanden heeft het bestuur van Nieuwe Ruimte gezocht naar mogelijkheden om coronaproof, dus conform de RIVM-richtlijnen, toch weer activiteiten te kunnen ontplooien.

Zo is Vreemdgangers alleen op zondagmiddagen geopend van 12.00 tot 17.00 uur en dus niet op zaterdagmiddag. Daarnaast is gekozen voor een andere inrichting van de expositieruimte, waarbij ook de etalages wordt gebruikt. Tijdens de gedwongen sluiting hingen er banieren van Karlijne Pietersma in de etalages. De banieren lieten de ontwikkeling zien van pubers van wie vijf jaar lang ieder jaar tien zwart-witfoto’s zijn gemaakt.

Vreemdgangers is een prikkelend, maar ook breed thema, waaraan de kunstenaars van Nieuwe Ruimte ieder hun eigen invulling konden geven. Denk aan de schuinsmarcheerders die het niet zo nauw nemen met de huwelijkse trouw of aan de paradijsvogels en drop-outs die iedere gemeenschap kleuren. Of actueler: planten en dieren die door klimaatverandering naar andere streken trekken of vluchtelingen die aan de randen van Europa hopen op een betere toekomst. En misschien is het coronavirus de ultieme vreemdganger.

Nieuwe Ruimte heeft bij iedere expositie gastexposanten. Deze keer zijn dat Arild Veld en Annemieke Berning. Wie het werk van Arild Veld kent, begrijpt meteen waarom Nieuwe Ruimte bij deze Arnhemse metaalkunstenaar en ‘createur’ terechtkwam. Arild Veld maakt imposante sculpturen van ijzer, staal en glas. Voor Vreemdgangers is hij met deze materialen naar eigen zeggen ‘vreemdgegaan’. Annemieke Berning maakt indrukwekkende portretten van mensen uit haar omgeving. Buiten haar hoogstaande techniek van schilderen, weet ze haar modellen zodanig in een setting te plaatsen waardoor het bevreemdend werkt.

Kunstenaar van de maand tijdens Vreemdgangers is Rob van Oosten, die als voorzitter van Nieuwe Ruimte een thuiswedstrijd speelt.

www.nieuwe-ruimte.nl