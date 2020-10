Nieuwe locatie Snuffelschuurtje

BRUMMEN – De kleine vergaderzaal van de oude kerk in Brummen is de nieuwe locatie van het Snuffelschuurtje. Bezoekers zijn elke vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur welkom.

In 2012 opende het Snuffelschuurtje haar deuren aan de Marten Putstraat in Brummen. Het is een plek waar iedereen terecht kan voor tweedehands kleding, jam, sieraden, servies en ga zo maar door. De gehele opbrengst gaat naar het goede doel: revalidatiewerk voor kinderen in Nigeria en de stichting Hongerpot. In al die jaren zijn mooie bedragen opgehaald.

Door de coronacrisis moest het schuurtje haar deuren sluiten. Tijd voor de initiatiefnemers om zich te bezinnen op de toekomst van het schuurtje. Er werd besloten verder te gaan in een andere vorm. De kleine vergaderzaal van de oude kerk werd de nieuwe plek voor het Snuffelschuurtje 2.0. Zoals vanouds is het schuurtje iedere vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur geopend. Op dit tijdstip kan er ook dameskleding worden ingebracht.