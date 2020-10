Nieuwe expositie in De Paperclip

VELP – In de lichtstraat van de Paperclip in Velp is vanaf maandag 19 oktober een nieuwe expositie te zien met werk van Ineke Jansen uit Velp. Ineke is van jongs af aan al met tekenen bezig geweest. Door de vele bezoeken met school naar verschillende musea werd haar interesse in de kunst alleen maar groter. Een opleiding aan de kunstacademie zat er helaas niet in, Ineke moest van haar ouders een vak leren.

De belangstelling voor kunst is echter nooit weggegaan. Door haar werk en een collega in Doesburg kwam Ineke in contact met Alma Noordermeer. Bij haar kon ze zich verder ontwikkelen in het fijn-schilderen en dan vooral met olieverf. Daarnaast maakte ze ‘uitstapjes’ in acryl, aquarel en het werken met paletmes.

Sinds kort is Ineke een nieuwe uitdaging aan gegaan: ze leert schilderen op porselein. Ineke vindt rust in het schilderen en wordt altijd blij als het resultaat weer gezien mag worden.

De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van De Paperclip, Eiberstraat 14 in Velp. De Paperclip is open van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 en van 13.30 tot16.00 uur.