Nieuwe digitale balie belastingen gemeente Rheden

GEM. RHEDEN – Vanaf 1 oktober kunnen inwoners van de gemeente Rheden hun gemeentelijke belastingzaken digitaal regelen via de nieuwe digitale balie. Ook bedrijven die in de gemeente gevestigd zijn, kunnen de digitale balie gebruiken via belastingen.rheden.nl.

Via de nieuwe digitale balie is het mogelijk om snel en overzichtelijk gemeentelijke belastinggegevens in te zien, van belastingaanslag tot taxatieverslag. De gemeente biedt in de digitale balie direct een aantal diensten aan zoals het indienen van een bezwaar, het aanvragen van een kwijtschelding, betalingsregeling en automatische incasso. En er komen steeds meer diensten bij. Zo wordt het voor inwoners steeds makkelijker om vanuit huis de belastingzaken te regelen.

Wethouder Budel: “We zijn als gemeente Rheden trots dat we nu op het gebied van digitale dienstverlening een forse stap kunnen zetten. Alle belastingzaken overzichtelijk bij elkaar, te regelen vanuit huis tijdens én buiten kantooruren. Voor inwoners én bedrijven. Dit past bij een eenduidige dienstverlening vanuit de gemeente.”

De nieuwe digitale balie voor gemeentelijke belastingen is mogelijk doordat vier samenwerkende gemeenten (Rheden, Rozendaal, Arnhem en Renkum) een nieuw gezamenlijk belastingsysteem in gebruik hebben genomen. Zij werken daarvoor samen met De Connectie, de bedrijfsvoeringorganisatie die ook namens hen de belastingen verwerkt.