Nacht van de Nacht op de Veluwe

LOENEN – Zaterdag 24 oktober is het de Nacht van de Nacht. Een boswachter van Natuurmonumenten begeleidt dan een wandeling door het nachtelijke bos in de omgeving van Loenen. Deelnemers ervaren hoe mooi de duisternis is. Op dit tijdstip is het natuurgebied normaal niet toegankelijk, maar nu lopen de wandelaars over de stuwwallen van Hoeve Delle en de Reëenberg en door de natuur van Klein Zwitserland. De wandeling duurt van 19.30 tot 22.00 uur, de start is op de parkeerplaats bij de Loenense Waterval. Een kaartje kopen is verplicht en kan via www.nm.nl/nacht-loenen.