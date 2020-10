Naam gezocht voor GLK-vosje

REGIO – Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) heeft speciaal voor kinderen het SuperSpeurders-programma ontwikkeld. De organisatie wil kinderen zo spelenderwijs kennis laten maken met prachtige natuurgebieden en erfgoed in de provincie. Als SuperSpeurder ontdekken en leren de kinderen over planten en dieren en over de bewoners van spannende kastelen in Gelderland.

De mascotte van de SuperSpeurders is een vosje. De vos is nieuwsgierig, avontuurlijk en slim: een echte speurder. Hij is dé SuperSpeurder van Gelderland en gaat regelmatig op pad naar de mooiste plekjes in Gelderland om van alles te ontdekken. Naar stoere kastelen met verborgen trappen of naar een geheimzinnig bos vol paddenstoelen, wilde zwijntjes en kwetterende vogels. Voor dit vosje is GLK op zoek naar een passende naam. Voor de leukste, grappigste of meest bijzondere naam heeft GLK coole prijzen. Meedoen kan via glk.nl/prijsvraag.