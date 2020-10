N345 dicht tussen Empe en de Hoven

EMPE – De Provincie Gelderland vervangt tussen maandag 19 en vrijdag 30 oktober het asfalt van de Weg naar Voorst (N345) tussen Empe en de Hoven (Zutphen). Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor verkeer. Fietsers kunnen wel gewoon gebruik blijven maken van deze route.

Provincie Gelderland leidt het verkeer om via de A1 en de N348. In het weekend van 23 tot en met 26 oktober is de weg tijdelijk open vanwege werkzaamheden aan de A1 bij Deventer.

De provincie voert in 2021 groot onderhoud uit aan de N345 tussen de Sluinerweg en de Hoven (Zutphen). Het asfalt tussen Empe en de Hoven is in slechte staat. Daarom vervangt provincie Gelderland in het najaar het asfalt op dit deel van de N345. Tijdens het onderhoud wordt verkeer vanuit Apeldoorn richting de Hoven omgeleid via de A1 tot Deventer en vanaf daar via de N348 naar Zutphen en omgekeerd. Het fietspad naast de Weg naar Voorst (N345) blijft ook tijdens de werkzaamheden bruikbaar.

Meer informatie over de werkzaamheden staat op www.gelderland.nl/N345-Sluinerweg-Zutphen. Op www.bereikbaargelderland.nl staan de actuele afsluitingen en omleidingsroutes.